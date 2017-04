Oliver Hegi verpasst Medaille am Pauschenpferd knapp

Der 24-jährige Aargauer, der als Fünfter der Qualifikation den Einzug in den Final der besten acht geschafft hatte, belegte mit 14,700 Punkten auch im Final Platz 5. Die Medaille verpasste er nur um 0,133 Punkte.

Gold holte in dem hochstehenden Wettkampf der Russe David Beljawski, der sich gegen den sechsfachen Europameister Krisztian Berki aus Ungarn durchsetzte, da dieser seine Übung zu spät startete und einen Abzug von 0,3 Punkten erhielt. Bronze holte der Armenier Harutjun Merdinjan, der Europameister von 2016 in Bern.

Hegi bieten sich am Sonntag zwei weitere Chancen, sein erstes Edelmetall an einem Einzelgerät an internationalen Titelkämpfen zu gewinnen. Am Barren tritt er zusammen mit Eddy Yusof an, am Reck stehen er und Pablo Brägger für die Schweiz im Einsatz.

(sda)