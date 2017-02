Niederreiter verliert trotz zweier Skorerpunkte

Auch Nino Niederreiter in bester Spiellaune konnte im Spitzenkampf der Western Conference, dem Heimspiel gegen Chicago, die 18. Niederlage von Minnesota Wild im 53. Saisonspiel nicht verhindern.

Erstmals in dieser Saison glückten dem Bündner Stürmer in zwei aufeinanderfolgenden Spielen zwei Skorerpunkte. Hatte er beim 4:2-Erfolg in Winnipeg zwei Tore erzielt, so tat er sich diesmal mit zwei Assists hervor.

Mit der zweiten Vorbereitung für den Torschützen Erik Haula in der 57. Minute ermöglichte er den Wild, sich in die Verlängerung zu retten. Nach 63:09 Minuten schliesslich erzielte Jonathan Toews das Siegestor für die Blackhawks.

