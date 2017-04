Andy Murray scheidet erneut früh aus

Murray verlor in den Achtelfinals eher unerwartet gegen den 29-jährigen Spanier Albert Ramos-Viñolas, die Nummer 24 der Weltrangliste, 6:2, 2:6, 5:7.

Am Australian Open war Murray in den Achtelfinals am Deutschen Mischa Zverev gescheitert. In Indian Wells schied er schon zum Auftakt gegen den Kanadier Vasek Pospisil aus. Hierauf sagte der 29-jährige Brite wegen einer Ellbogenverletzung die Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Miami ab. Das einzige Erfolgserlebnis der bisherigen Saison hatte Murray Anfang März in Dubai, wo er das Turnier gewann.

Nadal ohne Mühe

Keinerlei Schwierigkeiten bekundete dagegen Rafael Nadal in seinem Achtelfinal gegen Alexander Zverev. Der Titelverteidiger, in Monte Carlo bereits neunmal Turniersieger, setzte sich gegen den Deutschen an dessen 20. Geburtstag in 68 Minuten mit 6:1, 6:1 durch.

Der als Nummer 2 gesetzte Novak Djokovic siegte gegen den Spanier Pablo Carreño Busta 6:2, 4:6, 6:4. Im dritten Satz musste der Serbe beim Stand von 4:4 drei Breakbälle abwehren. In der Runde der letzten acht bekommt es Djokovic am Freitag mit dem Belgier David Goffin zu tun. Nadal trifft auf Diego Sebastian Schwartzman aus Argentinien.

(sda)