Messi nicht bei der Weltfussballer-Wahl in Zürich

Damit verdichten sich die bereits vorher schon deutlichen Anzeichen, dass Cristiano Ronaldo zum vierten Mal die Trophäe als Weltfussballer erhalten wird. Neben den beiden Superstars steht auch Antoine Griezmann von Atletico Madrid zur Auswahl.

Die Vorbereitung auf das Rückspiel im spanischen Cup gegen Athletic Bilbao habe Priorität, teilte der FC Barcelona mit. Deshalb würden Messi & Co. nicht in die Schweiz reisen. Barcelona hatte das Hinspiel in den Achtelfinals auswärts mit 1:2 verloren.

