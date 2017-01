Malgin bei Sieg von Florida verletzt ausgeschieden

Malgin wurde in der 13. Minute von Pavel Zacha von hinten in die Bande geckeckt. Zwar konnte der Oltner Stürmer das Eis selber verlassen, er kehrte aber wegen einer Oberkörperverletzung nicht zurück. Nachdem Reilly Smith in der 17. Minute im Powerplay das 1:0 für die Panthers gelungen, erzielten Jussi Jokinen (59.) und Vincent Trocheck (60.) die letzten beiden Treffer ins leere Tor.

Andrighetto kam bei Montreal während knapp elf Minuten zum Einsatz und stand beim 0:1 von Nicklas Backström auf dem Eis. Den Canadiens gelang in der 48. Minute durch Tomas Plekanec in Überzahl der Ausgleich, ehe Jewgeni Kusnezow die Capitals nur 54 Sekunden später erneut in Führung schossen. Nach genau 51 Minuten sorgte Brett Connolly mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.

(sda)