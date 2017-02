Kombinierer Tim Hug mit Saison-Bestklassierung

Der Solothurner nahm den 10-km-Langlauf in der Olympia-Destination bereits als Siebenter in Angriff. Er konnte diese Position auch halten. Er lief das Rennen in einer Siebengruppe hinter dem Führungsduo mit Johannes Rydzek und Mario Seidl. Hugs beste Klassierung in diesem Winter war bislang ein 12. Rang gewesen.

Im Gegensatz zum Langlauf war das Feld der Kombinierer beim Test-Event der Spiele 2018 ordentlich besetzt. Von den Top Ten des Weltcup-Klassements bestritten sechs Kombinierer den Wettkampf.

Rydzek nahm mit seinem 7. Saisonsieg und dem 13. Weltcup-Triumph insgesamt seinem Teamkollegen Eric Frenzel wieder das Gelbe Trikot ab. Der Halbzeit-Leader Seidl feierte seinen ersten Weltcup-Podestplatz.

(sda)