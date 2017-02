Josi und Niederreiter treffen bei Siegen

Die Pause wegen einer Hirnerschütterung scheint Josi gut getan zu haben. Der Berner Verteidiger präsentiert sich seit der Rückkehr in Skorerlaune. Beim 5:3-Heimsieg der Nashville Predators gegen die Dallas Stars gelangen dem MVP der WM 2013 die Tore zum 1:3 (36.) und 2:3 (41.) - letzteres schoss er im Powerplay. Josi war bereits in den beiden Partien zuvor erfolgreich gewesen und hat zum vierten Mal in Folge gepunktet (vier Treffer, zwei Assists). Insgesamt kommt er nun auf neun Tore und 19 Assists in 47 Spielen.

Josi war somit entscheidend an der Wende beteiligt, geriet doch Nashville bis zur 33. Minute 0:3 in Rückstand. Das 3:3 (45.) und 4:3 (47.) erzielten Calle Jarnkrok respektive Filip Forsberg innerhalb von 102 Sekunden. Forsberg reüssierte in Unterzahl. Das 5:3 (59.) von Mike Fisher (ex Zug) war ein Schuss ins leere Tore. Die Predators geniessen nun fünf Tage Pause.

Wie Josi präsentiert sich auch Niederreiter in Topverfassung. Der Churer Stürmer traf beim 6:3-Erfolg der Minnesota Wild vor heimischem Publikum gegen die Detroit Red Wings zum 2:0 (16.) und kommt nun in den letzten vier Partien ebenfalls auf vier Tore sowie zwei Assists. Mit nunmehr 19 Treffern und 23 Assists fehlt ihm nur noch ein Punkt zur Egalisierung seines Rekordes aus der vergangenen NHL-Qualifikation.

Zu Siegen kamen auch Timo Meier mit den San Jose Sharks (4:1 bei den New Jersey Devils) und Luca Sbisa mit den Vancouver Canucks (4:2 bei den Buffalo Sabres). Beide Schweizer blieben jedoch ohne Skorerpunkt. Die Sharks hatten zuvor dreimal in Folge verloren. Bei den Canucks fehlte Sven Bärtschi weiterhin wegen einer Hirnerschütterung.

Sven Andrighetto war bei der 0:4-Niederlage von Montreal bei den Boston Bruins überzählig. Die Canadiens verloren zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Spielen, wobei sie zum dritten Mal in den letzten fünf Partien ohne Torerfolg blieben. Insofern dürfte es ihnen gut tun, dass sie nun wie Nashville die sogenannte "bye week" geniessen.

(sda)