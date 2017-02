Italien und Serbien führen 2:0

Die Südamerikaner, die ohne ihre beiden besten Spieler Juan Martin Del Potro und Horacio Zeballos auskommen müssen, verloren in Buenos Aires die ersten beiden Einzel klar. Guido Pella unterlag Paolo Lorenzi klar in drei Sätzen, Carlos Berlocq verlor gegen Andreas Seppi 1:6, 2:6, 6:1, 6:7 (6:8).

Ebenfalls mit 2:0 führt Serbien in Nis gegen Russland. Nachdem Viktor Troicki den Gastgeber in einem Fünfsatz-Krimi gegen Karen Chatschanow in Führung gebracht hatte, wurde auch Novak Djokovic gegen Daniil Medwedew seiner Favoritenrolle gerecht.

Der Weltranglisten-Zweite profitierte nach einer 2:1-Satzführung von der verletzungsbedingten Aufgabe des Russen in der Startphase des vierten Satzes, nachdem Djokovic zu Beginn der Partie Probleme mit der Schulter bekundet hatte und den ersten Durchgang verlor.

(sda)