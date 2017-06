Italien und Deutschland in den Halbfinals

Nach dem 1:3 gegen Tschechien war die Lage aus Sicht der Azzurrini angespannt. Doch die von Experten mit gegen 214 Millionen Euro Marktwert dotierte Squadra reagierte auf die Kritik aus der Heimat und dominierte die Bundesliga-Talente ausnahmslos. Star-Keeper Gianluigi Donnarumma brauchte kaum einmal ernsthaft einzugreifen, der Weg der Italiener mit ihrem Erfahrungsschatz von über 1000 Serie-A-Partien geht weiter. Der DFB-Nachwuchs erreichte den Halbfinal gegen England ebenfalls.

In einer teilweise gehässigen Partie setzte Federico Bernardeschi in der 30. Minute den entscheidenden Akzent; der von diversen europäischen Grossklubs umgarnte Top-Stürmer der AC Fiorentina war nicht zu stoppen.

Derweil Portugal den Cut nicht schaffte und auch der Titelhalter Schweden ausschied, spielt die wegen des Confederations-Cup-Engagements der Löw-Elf nicht in bestmöglicher Formation angetretene Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz weiterhin um die Trophäe.

Die Resultate vom Samstag:

3. Spieltag. Gruppe C. In Krakau: Italien - Deutschland 1:0 (1:0). - In Tychy: Tschechien - Dänemark 2:4 (1:2). - Rangliste (je 3 Spiele): 1. Italien* 6 (4:3). 2. Deutschland* 6 (5:1). 3. Dänemark 3 (4:7). 4. Tschechien 3 (5:7). - * = in den Halbfinals.

Modus: Gruppensieger und bester Zweiter der drei Gruppen in den Halbfinals.

Halbfinals. Dienstag, 27. Juni, in Tychy: England - Deutschland. - In Krakau: Spanien - Italien.

