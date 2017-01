Henrik Kristoffersen Halbzeit-Leader in Adelboden

Nach dem ersten Lauf sieht es so aus, als könnte nur ein Fahrer Henrik Kristoffersen noch am dritten Saisonsieg hindern. Lediglich Manfred Mölgg, der am Donnerstag überraschend in Zagreb triumphiert hatte, kam in den Bereich des Norwegers. Nur 38 Hundertstel büsste der Italiener auf Kristoffersen ein, obwohl er im Gegensatz zum Skandinavier vom plötzlich aufgekommenen Nebel benachteiligt war. Unmittelbar nach der Fahrt von Kristoffersen, der mit Nummer 3 noch gute Verhältnisse angetroffen hatte, breitete sich der weisse Schleier über das Chuenisbärgli aus.

Marcel Hirscher, mit Nummer 6 gestartet, tat sich mit der schlechten Sicht sehr schwer. Der Österreicher, der in den Jahren 2012, 2013 und 2014 dreimal hintereinander den Adelbodner Slalom gewonnen hatte, verlor 1,60 Sekunden auf Kristoffersen. Dieser Rückstand scheint zu gross, als dass er sich noch wettmachen liesse. Dies gilt aber für alle ausser Mölgg. Der Deutsche Felix Neureuther liegt als Dritter 1,27 Sekunden zurück.

Bemerkenswert gut hielt sich Daniel Yule, der in Zagreb als Vierter sein bestes Weltcup-Ergebnis realisiert hatte und der durch den Nebel fast noch stärker handicapiert war als Hirscher. Als Siebenter war der Unterwalliser nur sechs Hundertstel langsamer als der Österreicher.

Neben Yule sollten sich auch Ramon Zenhäusern und Marc Gini für den zweiten Lauf qualifizieren. Mit 3,47 Sekunden Rückstand lag Zenhäusern nach 34 Fahrern auf Platz 18, Gini folgt auf Position 23. Der Berner Luca Aerni hingegen schied mit einem Einfädler aus.

(sda)