Guter Start für Marco Iten in die Profikarriere

Der 26-Jährige vom Golfklub Rheinblick gewann letzten Herbst ein Turnier im Rahmen der Qualifikation zur Europa-PGA-Tour 2017. Damals startete Iten gerade noch als Amateur. 2011 war er Mitglied des Schweizer Amateur-Nationalteams, das in Portugal auf sensationelle Weise EM-Silber gewann.

Die Pro Golf Tour ist ein in Deutschland beheimateter Circuit der dritten Stufe. Für den ersten Teil der Saison, wenn in Mitteleuropa wegen der niedrigen Temperaturen noch nicht gespielt wird, weicht die Pro Golf Tour jeweils nach Ägypten, in die Südtürkei und nach Marokko aus.

(sda)