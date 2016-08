Frank für Effort nicht belohnt - Etappensieg für Simon Yates

Zu den grossen Animateuren des Tages gehörte Mathias Frank. Der Luzerner, dessen Fokus bei seiner dritten Vuelta-Teilnahme nicht auf dem Gesamtklassement sondern auf einem Etappensieg liegt, wurde für seinen Effort jedoch nicht belohnt. Als letzter verbliebener Fahrer einer elfköpfigen Fluchtgruppe wurde der IAM-Captain rund 4 km vor dem Ziel vom Tagessieger Yates gestellt. Am Ende belegte Frank mit 22 Sekunden Rückstand den 7. Rang.

Im Gesamtklassement führt weiterhin der Kolumbianer Darwin Atapuma 28 Sekunden vor Alejandro Valverde aus Spanien und 32 Sekunden vor dem britischen Tour-de-France-Sieger Chris Froome.

Lopez musste doch aufgeben

Für Tour-de-Suisse-Sieger Miguel Angel Lopez ist die Vuelta gelaufen. Der aufstrebende Kolumbianer musste die Spanien-Rundfahrt drei Tage nach seinem schweren Sturz am Montag in der 3. Etappe von Marin nach Dumbria aufgeben. Lopez hatte sich dabei drei Zähne abgebrochen und mehrere Prellungen zugezogen. Der 22-Jährige war in Spanien als Captain des Teams Astana zu seiner ersten dreiwöchigen Rundfahrt gestartet. Mit über 14 Minuten Rückstand spielte er nach seinem Sturz im Gesamtklassement als 67. keine Rolle mehr.

