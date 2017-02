Feuz im Abschlusstraining hinter Kriechmayr Zweiter

Kriechmayr war auf seiner ausgezeichneten Fahrt 1,3 Sekunden schneller als Feuz. Der Österreicher sicherte sich damit auf souveräne Weise den dritten Startplatz im ÖSV-Team für das Rennen am Samstag. Er setzte sich gegen seine Teamkollegen Matthias Mayer und Romed Baumann durch.

Über den letzten Startplatz entscheiden die Trainer, wobei die im Abschlusstraining gefahrene Zeit ebenfalls in Betracht gezogen wird. Diesbezüglich hat Olympiasieger Mayer den Vorteil auf seiner Seite. Hannes Reichelt und Max Franz waren für die Abfahrt zum Vornherein gesetzt.

Für Feuz ist Kriechmayr, der im Super-G am Mittwoch Fünfter geworden, nun der Favorit auf den WM-Titel in der Abfahrt. Der Österreicher seinerseits reichte die Rolle des ersten Gold-Anwärters umgehend an den Schweizer weiter. Carlo Janka belegte mit 1,7 Sekunden Rückstand Platz 6. Titelverteidiger Patrick Küng wurde Dreizehnter.

Zur Zeit des Trainingsabbruchs waren Mauro Caviezel, der als vierter Schweizer seinen Platz in der Abfahrt auf sicher hat, sowie Nils Mani und Niels Hintermann noch nicht gestartet. Einer der beiden wird das Quintett von Swiss-Ski am Samstag komplettieren.

St. Moritz. Weltmeisterschaft. Abschlusstraining für die Abfahrt der Männer vom Samstag (nach 24 Fahrern abgebrochen wegen Nebels im oberen Streckenteil): 1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:40,31. 2. Beat Feuz (SUI) 1,30 zurück. 3. Matthias Mayer (AUT) 1,34. 4. Erik Guay (CAN) 1,41. 5. Romed Baumann (AUT) 1,60. 6. Carlo Janka (SUI) 1,71. 7. Johan Clarey (FRA) 1,77. 8. Kjetil Jansrud (NOR) 1,79. 9. Guillermo Fayed (FRA) 1,80. 10. Hannes Reichelt (AUT) 1,86. Ferner: 12. Peter Fill (ITA) 1,88. 13. Patrick Küng (SUI) 1,91. 17. Aleksander Kilde (NOR) 2,15.

