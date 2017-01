Erfolgreicher Saisonauftakt für Stan Wawrinka

Gut eineinhalb Stunden benötigte Wawrinka, um auch das 7. Duell mit dem ein Jahr jüngeren Serben für sich zu entscheiden. Im ersten Satz hatte der US-Open-Sieger noch 2:4 hinten gelegen, ehe er die Partie an sich riss und zu seinen Gunsten wendete.

Im Tiebreak schaffte er beim Stand von 5:5 das entscheidende Minibreak, im zweiten Satz gelang dem Schweizer bei 4:4 das Break, nachdem er zuvor noch zwei Breakbälle verpasst hatte.

In den Viertelfinals trifft Wawrinka auf den Briten Kyle Edmund. Die Nummer 45 der Welt profitierte bei seinem Sieg gegen Lucas Pouille von der Aufgabe des Franzosen Mitte des zweiten Satzes. Das bisher einzige Duell mit dem 21-jährigen Briten entschied Wawrinka im letzten Herbst in Schanghai in zwei Sätzen für sich.

(sda)