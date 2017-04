Eklat im Fedcup: Ilie Nastase rastet aus

Rumänische Zuschauer hatten gegen die Britin Johanna Konta gepöbelt. Nachdem sich die Weltranglisten-Siebte beim Schiedsrichter darüber beklagt hatte, rastete Rumäniens Captain Ilie Nastase offenbar aus und beleidigte sowohl Konta als auch die britische Teamchefin Anne Keothavong übel. Er wurde vom Schweizer Schiedsrichter-Chef Andreas Egli zunächst auf die Tribüne und dann aus dem Stadion verwiesen.

Konta verliess den Platz nach der Schimpftirade weinend, kehrte nach der 25-minütigen Unterbrechung aber zurück, gewann das zweite Einzel gegen die Weltranglisten-62. Sorana Cirstea mit 6:2, 6:3 und glich zum 1:1 aus. Den Auftaktmatch hatte Heather Watson mit 4:6, 1:6 gegen Simona Halep verloren.

Schon am Freitag war Tennislegende Nastase unangenehm aufgefallen. Nach seinen mutmasslich diskriminierenden Äusserungen über die Schwangerschaft der Amerikanerin Serena Williams hat der Tennis-Weltverband ITF Ermittlungen gegen den 70-Jährigen aufgenommen. Der frühere Weltranglistenerste Nastase hatte am Freitag am Rande der Fedcup-Pressekonferenz zum Baby von Williams gemeint: "Mal sehen, was es für eine Farbe hat. Schokolade mit Milch?"

(sda)