Djokovic in Doha trotz Fehlstart eine Runde weiter

Titelverteidiger Djokovic lag im ersten Satz gegen den Weltranglisten-63. mit 0:4 und 2:5 zurück. Dennoch setzte sich der Serbe noch 7:6 (7:1), 6:3 durch. In der zweiten Runde von Doha bekommt es der siebenfache Turniersieger der Vorsaison (65:9 Siege) mit den Argentinier Horacio Zeballos zu tun.

Weltranglisten-Leader Andy Murray nimmt die Wettkampf-Saison im Einzel am Dienstag in Angriff. Der Schotte trifft in Doha zum Auftakt auf den Franzosen Jérémy Chardy. Im Doppel unterlag Murray an der Seite des Polen Mariusz Fyrstenberg dem Duo David Marrero/Nenad Zimonjic 2:6, 4:6.

(sda)