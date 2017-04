Dem SC Bern gelingt die Titelverteidigung

Damit hat erstmals seit den ZSC Lions (2000/2001) ein Team den Titel erfolgreich verteidigt. Der SC Bern feierte in Zug den sechsten Titel in den letzten 20 Jahren. So erfolgreich war in dieser Zeitspanne nur der HC Davos.

Das sechste Spiel des Playoff-Finals war frühzeitig entschieden: Schon nach vier Minuten führte der SCB durch Stürmer Thomas Rüfenacht 1:0. Bis zur 22. Minute wurde der Vorsprung dank der Tore von Ryan Lasch, Simon Moser und Roman Untersander auf 4:0 ausgebaut.

Ein Triumph ist der Meistertitel auch für den finnischen Coach Kari Jalonen. Im letzten Sommer ersetzte er den letztjährigen Meistercoach Lars Leuenberger - kein einfacher Einstieg. Nun ist er ein Jahr nach dem WM-Silber mit Finnland Schweizer Meister mit dem SC Bern.

Nachdem die Berner in der letzten Saison vom 8. Platz in der Qualifikation zum Titel marschierten, kamen sie diesmal als Sieger der Regular Season quasi zu einem Start-Ziel-Sieg. Überragend ist die Playoff-Bilanz in diesen beiden Saisons. Der SCB gewann 24 seiner 30 Playoff-Spiele.

Zug - Bern 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

7015 Zuschauer (ausverkauft). - SR Vinnerborg/Wiegand, Kovacs/Wüst. - Tore: 4. Rüfenacht 0:1. 13. Lasch (Ebbett) 0:2. 21. (20:19) Moser (Arcobello, Blum) 0:3. 22. (21:49) Untersander (Ebbett, Arcobello/Ausschluss Alatalo) 0:4. 37. Schnyder (Diem) 1:4. 49. Ebbett (Lasch, Bodenmann) 1:5. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen Bern. - PostFinance-Topskorer: Martschini; Arcobello.

Zug: Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Schlumpf, Alatalo; Erni; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Schnyder; Fohrler.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Jobin, Krueger; Andersson, Gerber; Kamerzin; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Hischier, Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Berger, Gagnon, Müller; Randegger.

Bemerkungen: Zug ohne Lüthi, Järvinen, Markkanen und Bader, Bern ohne Noreau, Garnett, Reichert, Kreis, Thibaudeau, Rochow, Dubois und Meyer (alle überzählig). Lattenschuss Rüfenacht (0:15). Pfostenschuss Arcobello (31.).

(sda)