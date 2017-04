Das Momentum kippt wieder auf die Seite des SCB

Nach den beiden Siegen von Zug in der Verlängerung sorgte diesmal der SC Bern frühzeitig für klare Verhältnisse. Andrew Ebbet, Simon Bodenmann und Marco Müller schossen den Meister schon in den ersten elf Minuten mit 3:0 in Führung. Nach zwei Dritteln führte der SCB schon 5:1.

Nun fehlt dem SCB noch ein Sieg zum 15. Meistertitel. Diesen können die Berner mit einem Sieg am Montag in Zug feiern.

Bern - Zug 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

17'031 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stricker/Vinnerborg, Borga/Kaderli. - Tore: 2. Ebbett (Rüfesnacht, Lasch/Ausschluss Martschini) 1:0. 7. Bodenmann (Blum, Ebbett) 2:0. 11. Müller (Gagnon, Krueger) 3:0. 32. Rüfenacht (Arcobello/Ausschluss Helbling) 4:0. 35. (34:16) Grossmann 4:1. 36. (35:42) Arcobello (Rüfenacht) 5:1. 45. Untersander (Arcobello, Ebbett/Ausschluss Morant) 6:1. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, 9mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Arcobello; Martschini.

Bern: Genoni; Jobin, Krueger; Untersander, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin; Hischier, Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Berger, Gagnon, Müller; Randegger.

Zug: Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Schlumpf, Alatalo; Erni; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Schnyder; Fohrler.

Bemerkungen: Bern ohne Noreau, Garnett, Reichert, Kreis, Thibaudeau, Rochow, Dubois und Meyer, Zug ohne Lüthi, Järvinen, Markkanen und Haller (alle überzählig). Blum (29.) und Diem (32.) verletzt ausgeschieden. Timeout Zug (11.).

(sda)