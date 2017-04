Dabbur und Caio schiessen GC zum nächsten Sieg

Erstmals seit November 2015 gewann GC drei Partien in Folge. Nach St. Gallen und den Young Boys war in der 29. Runde Luzern dem lange Zeit abstiegsgefährdeten Rekordmeister nicht gewachsen. Überragend war das Sturmduo Caio/Munas Dabbur. Caio schoss die ersten beiden Tore (15. und 30.) nach Vorlage von Dabbur und bereitet in der 66. Minute das 4:1 des israelischen Rückkehrers vor.

Luzern, das zuvor zweimal in Folge gewonnen hatte, kam zwei Minuten vor der Pause zum 1:2-Anschlusstreffer durch Stefan Knezevic. Doch bereits in der 47. Minute stellte Jan Bamert den Zweitore-Vorsprung der Gastgeber wieder her.

(sda)