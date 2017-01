Leicester-Held Claudio Ranieri gewinnt FIFA-Trainerwahl

Der Gewinn des Awards zeichnete sich ab. Eine bessere Story hatte keiner der Kandidaten vorzuweisen. Ranieris Meister-Coup mit dem krassen Aussenseiter Leicester gilt auf der Insel als eine der grössten Überraschungen überhaupt.

Dass der 65-Jährige mit dem einstigen Abstiegskandidaten nach dem Triumph in der Premier League auch in der Champions League direkt in die Achtelfinals stürmte, wertete seinen Status bei der City und im Trainer-Business weiter auf. "Das war ein verrücktes Jahr", sagte Ranieri in seiner kurzen Dankesrede.

Er setzte sich gegen Zinédine Zidane durch, der mit Real Madrid gleich in seiner ersten Saison als Chefcoach die Champions League gewonnen hatte. Zur Auswahl stand weiter Fernando Santos - er hatte im Sommer Portugal im Stade de France gegen Frankreich zum ersten Titelgewinn der Verbandsgeschichte geführt.

