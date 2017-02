Bacsinszky gewinnt Abnützungskampf

Timea Bacsinszky lieferte der zweiten Französin innerhalb von 24 Stunden einen Abnützungskampf auf sehr hohem Niveau. Am Ende behielt sie gegen die formstarke Kristina Mladenovic in 3:17 Szunden die Oberhand. Die Schweizer Equipe braucht damit aus dem letzten Einzel und dem abschliessenden Doppel noch einen Punkt zum Einzug in den Halbfinal, für den sie nach Weissrussland (4:1 gegen die Niederlande) reisen müsste.

Lange Zeit agierte Bacsinszky sehr effizient. Zwar kam sie gegen den äusserst starken Aufschlag von Mladenovic wie am Tag zuvor Belinda Bencic kaum zu Chancen, doch schlug sie servierte sie selber ebenfalls gut und wehrte immer wieder Breakbälle ab. So holte sie sich den ersten Satz im Tiebreak. Im zweiten Durchgang bedeutete ein einziger Aufschlagverlust zum 2:3 die Entscheidung.

Der dritte Durchgang wurde zum veritablen Krimi. In einer aufgeheizten Atmosphäre vor 3000 Zuschauern in der Genfer Palexpo-Halle 7 büsste Bacsinszky ein erstes Break zum 3:1 postwendend wieder ein. Dann sorgte sie für einen kurzen Schreckmoment, als sie sich nach einem erlaufenen Stoppball das Knie verdrehte und sich kurz pflegen lassen musste. Sie fand sich nun aber beim Return besser zurecht.

Die Waadtländerin ging 5:2 in Führung, konnte den Sack jedoch nicht zumachen. Erst das Break zum 7:5 nach einer völlig misslungenen Rückhand von Mladenovic, die vor einer Woche in St. Petersburg ihren ersten WTA-Titel gefeiert hatte, liess Bacsinszky und die mehrheitlich schweizerischen Fans jubeln.

Im vierten Einzel trifft Belinda Bencic (WTA 81) auf die 17 Positionen besser klassierte Pauline Parmentier. Diese kommt an Stelle von Alizé Cornet (WTA 43) zum Einsatz, die am Samstag in zweieinviertel Stunden gegen Bacsinszky verloren hatte.

