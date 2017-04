Atlanta gewinnt erstes Heimspiel gegen Washington

Atlantas Heimtriumph in der Nacht auf Sonntag war ungefährdet. Schon in der Pause führte die Mannschaft aus Georgia, die während der gesamten Partie nie in Rückstand lag, mit 64:46.

Bei den Gastgebern überzeugten Paul Millsap (29 Punkte und 14 Rebounds) und der Deutsche Dennis Schröder (27 Punkte). Thabo Sefolosha hingegen kam nur zu einem Kurzeinsatz von zwei Minuten, bei welchem er nach einem Foul einen von zwei Freiwürfen verwertete.

Spiel 4 findet in der Nacht auf Dienstag erneut in Atlanta statt.

(sda)