Angeschlagener Chiudinelli ohne Chance gegen Sock

Marco Chiudinelli (ATP 146) verlor gegen Jack Sock (ATP 20), die Nummer 1 des Gastgebers, nach knapp zwei Stunden Spielzeit klar mit 4:6, 3:6, 1:6.

Bis zum Stand von 4:5 hielt Chiudinelli gut mit, ehe ihm das erste schwächere Aufschlagspiel der Partie den ersten Satz kostete. Zwar vermochte der 35-jährige Basler die ersten fünf Satzbälle noch abzuwehren, ehe er das Break doch noch kassierte. Im zweiten und im dritten Durchgang gelang Sock jeweils zu Beginn des Satzes mit einem Servicedurchbruch die Vorentscheidung.

Chiudinelli seinerseits kam beim Aufschlag des Amerikaners erst zu seinen Chancen, als die Partie bereits so gut wie gelaufen war. Beim Stand von 0:3 im dritten Satz, als Chiudinelli bereits wieder zwei Breaks kassiert und sich am linken, einbandagierten Knie behandeln lassen hatte, boten sich ihm vier Breakchancen zum 1:3, letztlich seine einzigen der ganzen Partie. Sock, der das erste Duell der beiden als Teenager 2010 am US Open verloren hatte, wehrte allesamt ab und beendete wenige Minuten später nach knapp zwei Stunden und einem weiteren Break gegen den sichtlich angeschlagenen Schweizer die Partie.

Chiudinelli konnte damit auch im Teamwettbewerb die Negativserie in der neuen Saison nicht stoppen. Für den Basler war es 2017 im vierten Spiel die vierte Niederlage. Sock hingegen kam in seinem achten Saisonspiel zum siebten Sieg. Der 24-Jährige hatte zum Auftakt der Saison das ATP-Turnier in Auckland gewonnen und war damit erstmals in die Top 20 der Weltrangliste vorgestossen.

Im zweiten Einzel trifft Henri Laaksonen (ATP 127) auf den 2,08 m grossen John Isner (ATP 23). Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt.

(sda)