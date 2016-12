Ana Ivanovic tritt mit 29 zurück

Ihr letztes Turnier bestritt die in Bern lebende Ivanovic, die in der Weltrangliste auf Position 63 zurückgefallen ist, Ende August am US Open in New York, wo sie in der 1. Runde scheiterte.

Ihre grössten Erfolge feierte Ivanovic 2008, als sie als 20-Jährige am Australian Open in Melbourne den Final erreichte und das French Open in Paris gewann. Dank ihrem Triumph in Roland Garros kletterte die Serbin auf Postion 1 in der Weltrangliste. Bereits 2007 hatte Ivanovic, die 2010 auch kurze Zeit von Heinz Günthardt trainiert wurde, in Paris den Final erreicht.

In ihrer Karriere gewann Ivanovic 15 WTA-Turniere und verdiente mehr als 15 Millionen Dollar Preisgeld. Seit diesem Sommer ist die Serbin mit dem deutschen Fussballer Bastian Schweinsteiger verheiratet.

(sda)