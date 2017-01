9. Weltcupsieg für Fiva, Platz 3 für Niederer

Nach Armin Niederers Triumph am Samstag doppelte Alex Fiva 24 Stunden später für Swiss Ski nach. Der 30-jährige Bündner setzte sich im Final gleich nach dem Start an die Spitze und wehrte in der Folge alle Angriff der Konkurrenz ab. Für Fiva war es der zweite Weltcupsieg in dieser Saison, im Vorjahr hatte er im Südtirol den 2. Platz erreicht.

Erneut zu überzeugen vermochte auch Armin Niederer. Der 29-Jährige vom Skiclub Madrisa gelang nach seinem Sieg am Samstag erneut der Sprung auf das Podest. Nach einem missglückten Start im Final gelang es dem Bündner kurz vor Schluss, den französischen Weltcup-Führenden Jean-Frédéric Chapuis abzufangen.

Das Schweizer Top-Ergebnis komplettierte Fanny Smith. Die Waadtländerin musste sich im Final der Frauen nur von der kanadischen Weltcup-Leaderin Marielle Thompson geschlagen geben. Zum dritten Mal in dieser Saison platzierte sich Smith damit auf Platz 2, nachdem sie die vergangene Saison wegen eines Schlüsselbeinbruchs komplett verpasst hatte.

