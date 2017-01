Zwei Stäfner bleiben den Lakers treu

Nein, an seinen ersten Einsatz im Stäfner Fanionteam könne er sich nicht mehr erinnern, gesteht Nicola Brunner. Das ist nicht weiter verwunderlich, liegt er doch bereits beinahe zehn Jahre zurück. Am 16. September 2007 empfingen die Gelbschwarzen in der Nationalliga B den KTV Altdorf, als der Linkshänder exakt zwei Monate nach seinem 18. Geburtstag zum Debüt kam. Zu seinen Mitspielern gehörten damals der aktuelle Trainer Pedja Milicic, Goalie- und Assistenztrainer Thomas Schmidt sowie Teammanager Daniel Perisa. Seither bestritt Brunner über 350 Ernstkämpfe für den Seeklub. In der laufenden Saison erzielte der Flügelspieler in bisher 12 Partien 56 Tore.

"So lange es mir Spass macht, spiele ich gerne in Stäfa."Nicola Brunner

Nun hat sich Nicola Brunner mit den Verantwortlichen der GS Players AG auf eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2019 geeinigt. «So lange es mir Spass macht und ich ohne grössere Beschwerden bleibe, spiele ich gerne in Stäfa», sagt der 27-Jährige. Für einen anderen Klub aufzulaufen, könne er sich eigentlich gar nicht vorstellen. Auf dem Frohberg schätzt der dienstälteste Lakers-Akteur die familiäre Atmosphäre und das tolle Publikum. Trotz der Dämpfer vor Weihnachten mit den Niederlagen gegen Endingen und Solothurn bleibe die Rückkehr in die Nationalliga A das Ziel. Sein neuer Zwei-Jahresvertrag wäre aber auch in der Nationalliga B gültig.

Barth als Nummer 1

Bis mindestens 2018 wird Louis Barth auf dem Frohberg bleiben. Der 23-jährige Abwehrchef entstammt ebenfalls der Stäfner Nachwuchsabteilung und ist seit Sommer 2014 fester Bestandteil des Fanionteams. «In Stäfa kann ich Sport und Studium optimal unter einen Hut bringen», sagt Barth, der das Vertrauen der Verantwortlichen spürt. Diese sehen ihn am Kreis als Nummer 1. Auch in der Verteidigung soll er viel Verantwortung übernehmen.

"In Stäfa kann ich Sport und Studium optimal unter einen Hut bringen."Louis Barth

«Nici und Louis sind zwei tragende Säulen im jungen Lakers-Team und spielen nicht nur auf dem Feld eine tragende Rolle. Sie sind Integrationsfiguren und daher sehr wichtig für den gesamten Verein und die jungen Talente unserer grossen Nachwuchsabteilung», betont Christian Rieger, Mitglied des Verwaltungsrates der GS Players AG.

Abgang der beiden Esten

Gleichzeitig mit der Vertragsverlängerung der beiden Eigengewächse kommunizierte der NLB-Zweite den Abgang zweier Ausländer per Ende Saison. Das Engagement der beiden Esten Marius Aleksejev und Marius Lepp wird nicht verlängert. Der 36-jährige Defensivspezialist und Kreisläufer Lepp war im Sommer 2015 mit seinem zwei Jahre jüngeren Landsmann Aleksejev, dem ehemaligen Nationaltorhüter, vom finnischen Serienmeister Riihimäen Cocks auf den Frohberg gekommen. Handlungsbedarf besteht bei den Lakers demnach auf der Goalieposition. Mit Fabian Pellegrini verfügen die Stäfner zwar über einen starken, wenn auch noch zu wenig konstanten Rückhalt. Der U21-Nationalkeeper dürfte bei einem entsprechenden Angebot eines NLA-Klubs oder gar aus dem Ausland jedoch nicht zu halten sein. Die Nummer 3, der 18-jährige Luca Frei, muss sich seine Sporen in der Nationalliga erst abverdienen. (zsz.ch)