Platz 2 als Nebenprodukt

Als Mountainbike-Profi tritt Lars Forster normalerweise bei deutlich höheren Temperaturen in die Pedalen. «Radquers sind für mich eine gute Abwechslung im Wintertraining, ich brauche den Rennrhythmus», erkärte der 23-Jährige. Und mit Alexandre Moos habe er bei BMC einen Teamchef, der solche Starts unterstütze, da der Romand selbst ein angefressener Querfahrer gewesen sei.

Meilen scheint für Forster ein gutes Pflaster zu sein. Im Vorjahr war der Joner auf der Allmend als Dritter aufs Podest gestiegen. Nun musste er sich bloss Marcel Meisen geschlagen geben, mit dem er das Rennen auf dem letzten Drittel angeführt hatte. «Auf seinen Antritt im letzten Aufstieg fand ich keine Antwort mehr», sagte Forster, der erst sein zweites Rennen nach einer viermonatigen Wettkampfpause bestritten hatte.

Für WM qualifizieren

Nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro hatte sich der Mountainbiker einer Schulteroperation unterziehen müssen. Sein Comeback gestaltete er am Stephanstag in Dagmersellen siegreich. «Ich konnte ja auf der Rolle trainieren, musste einfach Schläge vermeiden», relativierte der Rückkehrer, der sich mit ­seinen beiden Exploits für die Schweizer Meisterschaften am kommenden Sonntag in Dielsdorf, wo er als Titelverteidiger antreten wird, in die Favoritenrolle katapultierte.

Der dritte könnte bereits sein letzter Auftritt in der kurzen Quersaison sein. Ob Forster für die WM selektioniert wird, hängt von seinem Abschneiden an der SM ab. Sich in Luxemburg mit der Weltelite messen, das würde der Joner gerne: «Ich weiss nicht, ­wozu ich gegen die starken Belgier, die ihre ganze Saisonplanung auf die Crosssaison ausrichten, fähig bin.» Weil der Mountainbike-Weltcup erst im Mai beginnt, wäre ein solches Kräftemessen ohne Beeinträchtigung seiner Hauptziele möglich.

Mit einem Jahr Verspätung

Den Fokus voll auf die Quersaison richtet Marcel Wildhaber. Der Gesamtsieg in der EKZ Crosstour, der erste eines Schweizers, bedeutet ihm entsprechend viel – zumal er vor Jahresfrist, statt zuoberst auf dem Podest zu stehen, im Spital lag: «Mit dem Rennen und dem 13. Platz bin ich zwar überhaupt nicht zufrieden. Ich bin aber überglücklich, dass es nach meinem Pech jetzt geklappt hat.» 2016 war Wildhaber bereits als Leader nach Meilen gereist, hatte sich, statt der 3500 Franken Preisgeld zu holen, aber das Wadenbein gebrochen. Bei der Streckenbesichtigung seien ihm an der Unfallstelle wieder die Bilder aus dem Vorjahr hochgekommen. «Ein Grund für die schweren Beine war das aber nicht. Ich hoffe, ich werde nicht krank», sagte Wildhaber mit Blick auf die SM.

Dass der 31-Jährige vom VC Eschenbach in Grün vom Podest strahlte, hatte zwei Gründe. Seine härtesten Konkurrenten wurden aus unterschiedlichen Gründen zurückgebunden. An Silvester war bekannt geworden, dass Marcel Meisen wegen eines Vergehens in Hittnau nachträglich disqualifiziert wurde. Mit jenen Punkten läge der gestrige Sieger in der Endabrechnung 12 Punkte vor und nicht 14 hinter Wildhaber. Gioele Bertolini, der das ­Finale als Zweiter in Angriff genommen hatte, war als Tageselfter letztlich keine Gefahr.

Zahner fehlen fünf Punkte

Ausgerechnet in seinem Heimrennen stürzte Simon Zahner in der Gesamtwertung noch vom Podest. Der 33-Jährige vom VC Meilen holte als Tagesfünfter zwar «das Optimum» heraus, musste in der Endabrechnung aber ebenfalls knapp mit Rang 5 vorliebnehmen. Wäre er auf der Allmend als Vierter ins Ziel gefahren, hätte er den 3. Gesamtrang verteidigt – es fehlten ihm bloss fünf Punkte.

«Ich habe mich völlig ausgekotzt, die Strecke mit den vielen Höhenmetern ist aber einfach nicht mein Ding», analysierte Zahner. Stolz war der Vorjahressiebte darauf, die Gruppe, die um die Ränge 5 bis 9 kämpfte, gemeistert zu haben. In solchen ­Situationen habe er in der Vergangenheit oft das Nachsehen ­gehabt. (Zürichsee-Zeitung)