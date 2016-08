Die Kämpferin auf zwei Rädern

Worum gehts?

An den Trial-Weltmeisterschaften nächste Woche in Val di Sole greift Debi Studer nach zwei Medaillen. Im Team-Wettkampf, der am Dienstag ausgetragen wird, hat die Schweiz die Silbermedaille zu verteidigen. «Ein früher Fehler von einem der fünf Fahrer kann den Traum aber platzen lassen», warnt die 31-jährige Baslerin, die für den VTC Stäfa fährt.

Im Einzel tritt Studer im Trention am Mittwoch zur Qualifikation an. Den Final bestreiten die besten sechs Fahrerinnen am Freitag. In den vier Weltcups dieses Sommers wurde die VTCS-Fahrerin je zweimal Dritte und Vierte. An der EM vor Monatsfrist gewann sie Bronze. An der WM kommt mit der Australierin ­Janine Jungfels nur noch eine starke Konkurrentin hinzu. (db)