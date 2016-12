Als Lehrling fast zu Titelehren

Die Auslosung an der Swiss Cham­pion Trophy bescherte Hüsler einen speziellen Auftaktgegner. Der grossgewachsene Linkshänder bekam es in Biel mit Alexander Sadecky, einem seiner beiden Trainer, zu tun. «Im Training schlage ich ihn selten, er serviert gut», sagt der Rüeschliker. Nach verlorenem Startsatz rang der Lehrling seinen Meister im Tiebreak des dritten Satzes nieder. In der folgenden Runde profitierte Hüsler von der verletzungsbedingten Aufgabe Yannick Thomets. Im Halbfinal war er gegen den als Nummer 2 gesetzten Antoine Bellier Aussenseiter. Erneut musste der Seebueb den ersten Satz abgeben. Im Tiebreak des zweiten geriet er 2:4 in Rücklage, schaffte aber die Wende.

Im SM-Final kam es zum Duell zweier Aussenseiter. Der durch Verletzungen zurückgeworfene Adrian Bodmer begann schwach. Hüsler holte sich den ersten Durchgang mit 6:2. «Zu Beginn des zweiten Satzes konnte ich einen Breakball nicht nutzen, sonst wäre es vielleicht ganz ­anders gelaufen», trauert Hüsler der verpassten Chance nach. Beim Stand von 6:5 vergab der Rüeschliker einen ersten Matchball. «Von da an beging Bodmer keine Fehler mehr.» Im Entscheidungssatz geriet der starke Aufschläger 0:2 in Rückstand, kam bei 5:4 und eigenem Service aber zu einem zweiten Matchball. Er nutzte ihn nicht und gewann kein Game mehr. Eineinhalb Stunden später den Doppelfinal zu bestreiten, sei mental recht schwierig gewesen, sagt Hüsler. An der Seite von Alexander Sadecky liess er Mirko Martinez / Riccardo Maiga aber keine Chance.

Seit diesem Jahr Profi

Mit dem gelben Filzball war Marc-Andrea Hüsler wegen seiner Eltern in Kontakt gekommen, die im TC Seeblick aktiv waren. Als Vierjähriger schwang er erstmals den Schläger. Später kickte er im FC Kilchberg-Rüschlikon, entschied sich dann aber fürs Tennis. 2015 legte der Rüesch­liker am Sportgymnasium Rämi­bühl die Matura ab. «Wegen der Schule bestritt ich kaum internationale Juniorenturniere», erklärt Hüsler, der zuerst unter Urs Walter in der Lengg trainierte, dann mangels Sparringpartnern zu Dario Camenzind nach Langnau wechselte. Aktuell wird der 20-Jährige von Roman Valent (der Adliswiler gewann 2001 das Juniorenturnier in Wimbledon) und Alexander Sadecky betreut. Ins Leistungszentrum von Swiss Tennis nach Biel zu gehen, war für Hüsler keine Option. «Während eines Jahres war ich von Mittwochnachmittag bis Donnerstag dort. Das war mir aber zu militärisch, aus­ser Tennis gab es nichts.»

«Ich erkunde gerne die Austragungsorte.»Marc-Andrea Hüsler

Zwar konzentriert Hüsler sich seit diesem Jahr voll auf den Sport, er befindet sich aber keineswegs in einem Tunnel. «An spielfreien Tagen während Turnieren erkunde ich gerne die Austragungsorte», sagt der See­bueb. Zuletzt schlenderte er durch Prag und Oslo. Begleitet wird er manchmal von einem Elternteil oder seiner Schwester Michela. Die Aussenperspektive seiner Bezugspersonen helfe ihm, sich zu verbessern. Auf einen Travelling Coach verzichtet er aus Kostengründen. Future-Turniere – vorzugsweise auf Teppich oder Hartbelag – bestreitet der Linkshänder hauptsächlich in Europa. Diese sind günstig mit dem Auto zu erreichen, oft aber stark besetzt. Im Frühsommer hatte sich der starke Aufschläger auf ein Abenteuer eingelassen und drei Turniere in Zimbabwe bestritten, die ihm wieder ein ATP-Ranking einbrachten.

100 000 Franken pro Jahr

Das Preisgeld an Future-Turnieren reicht meist nicht einmal, um Unterkunft und Verpflegung zu bezahlen. Von Ausrüster Wilson erhält die Nummer 15 der Schweiz Schläger und Schuhe. Auf 100 000 Franken belaufen sich die jährlichen Auslagen, die durch seine Eltern gedeckt werden. «Wir suchen nach Sponsoren, das gestaltet sich aber schwierig», sagt Mutter Patricia. Sie will ihrem Sohn die Zeit lassen, damit er herausfinden könne, wo seine Leistungsgrenze liegt. «Momentan ist er ein Tennis-Lehrling.»

Einen grossen Schritt nach vorne gemacht hat Marc-Andrea Hüsler in der zweiten Jahreshälfte. Im August spielte er mit dem TC Seeblick in der Nationalliga A Interclub und profitierte von den routinierten Spielern. Im Halbfinal bezwang er «in einem riesen Match» Antoine Bellier (N1.7) 6:3, 6:1. In der Woche darauf stiess der Rüesch­liker beim Future-Turnier in Genf erstmals in die Viertel-finals vor. Derzeit liegt er in der ATP-Weltrangliste auf Position 1014.

Drei Spiele weniger

2017 will der Vize-Schweizer-Meister in die Top 500 vorstossen. Im Frühjahr hat er keine Punkte zu verteidigen. Und dank seiner aktuellen Position steht der 20-Jährige an den Future-Turnieren meist direkt im Hauptfeld. «Das bedeutet dreimal weniger die Gefahr zu verlieren», erklärt Hüsler, der, ohne die Qualifikation bestreiten zu müssen, statt sechs nun bloss drei Siege für einen Halbfinalvorstoss benötigt.

Über die Festtage gönnt sich der Rüesch­liker nun eine Pause. Im Januar ist ein Trainingsblock geplant. Im Februar stehen die beiden Future-Turniere in der Schweiz auf seinem Plan. Im Sommer will er sich dann erstmals an den ATP-Turnieren in Gstaad und Genf versuchen. (Zürichsee-Zeitung)