SCRJ schwächelt wieder in Überzahl

«Schade», seufzte Antonio Rizzello nach Spielende. «Wir haben eine solide, ja sogar gute Partie abgeliefert», betonte der Lakers-Captain. Trotzdem musste sein Team die Heimreise aus Langenthal wie schon vor einem Monat als Verlierer antreten. «Wir hätten mehr verdient gehabt», sagte Rizzello. 4:6 lautete das Schlussresultat aus Sicht der Gäste.

Die Lakers hätten den Tabellenzweiten durchaus bezwingen können. Bis zur 55. Minute waren sie auf Kurs. Fünf Minuten zuvor hatte Silvan Hess zwar das 3:3 für die Oberaargauer erzielt. Doch 87 Sekunden nach dem Ausgleich legte Corsin Casutt für Rapperswil-Jona wieder vor. Die Gäste überstanden danach eine Strafe. Doch bei Ablauf dieser erwischte SCL-Topskorer Jeff Campbell den Lakers-Keeper Michael Tobler in der 59. Minute im hohen Eck. Die verbleibenden 89 Sekunden reichten dem SCRJ nicht mehr, um noch eine Verlängerung zu erzwingen. Marc Kämpf entschied mit seinem Treffer ins leere Tor das packende Duell endgültig.

Zwei Treffer nach Abpraller

Im Nachhinein bleibt dem Tabellendritten vom Obersee die Erkenntnis, dass der erste Sieg in der laufenden Saison gegen Langenthal in Reichweite war. Doch in Überzahl liess die Effizienz der Rosenstädter zu wünschen übrig. SCL-Captain Stefan Tschannen hatte den Spitzenkampf mit einem Pfostenknaller nach 15 Sekunden eingeläutet.

Danach übernahmen die Lakers das Spieldiktat. Sie liessen zwar das erste Powerplay (2.) verstreichen. In der 6. Minute zog jedoch Jared Aulin ab und Rizzello verwertete den Abpraller eiskalt zur Führung. Nur 38 Sekunden später erhöhte Luka Hoffmann auf 2:0. Wiederum prallte ein Geschoss von Aulin bei Langenthals Torhüter Simon Rytz ab und dieser musste sich trotz einer Hechtrolle geschlagen geben.

4:2 in Unterzahl vergeben

Ab der 10. Minute überstanden die Rosenstädter drei Unterzahlsituationen in Folge. Sie hielten Langenthal mit cleverem Boxplay gar bei kurzzeitig überschneidenden Strafen mit zwei Spielern weniger gut in Schach. Nach einem Faustkampf zwischen SCRJ-Verteidiger Steve Mason und Claudio Cadonau (16.) verpassten die Gäste in doppelter Überzahl das 3:0. Zehn Sekunden vor Ende des Startdrittels rächte sich dies: Campbell lenkte einen Schuss im Powerplay zum 1:2 ab.

Im Mitteldrittel drückten die Einheimischen auf das 2:2, welches ihnen erneut mit einem Mann mehr durch Brent Kelly gelang (22.). Danach hielt Tobler die Lakers mit starken Paraden weiter im Spiel. 24 Sekunden vor der zweiten Sirene gelang Mason das einzige Powerplay-Tor der Gäste. Im letzten Drittel vergaben Aulin und Rizzello zuerst das 4:2, als sie in Unterzahl (!) alleine auf Rytz losziehen konnten. Dann fassten die Langenthaler drei Strafen hintereinander. Die Lakers packten die Chance nicht, sich ein zweites Mal einen Zweitore-Vorsprung zu erspielen. Für ihre ertragslosen Powerplays wurden sie letztlich brutal abgestraft. ()