SCRJ im Powerplay zu schwach

Die Partie am Tag vor Heiligabend hielt nicht im Ansatz das, was man vom Duell zwischen den drittklassierten Rosenstädtern und dem unangefochtenen Leader aus dem Jura hatte erwarten können. In der Anfangsphase lähmte der gegenseitige Respekt das Geschehen, wirklich ins Spiel fanden die beiden Teams aber auch später nie. Dies vor allem deshalb, weil sich die Spieler auch im dritten Match seit deren Einführung noch schwertaten mit der verschärften Regelauslegung.



Nicht weniger als acht der insgesamt zwölf ausgesprochenen Strafen fielen unter jene Vergehen, welche von den Schiedsrichtern konsequenter geahndet werden sollen, also Haken, Halten, Behinderung oder Stockschlag. Nicht alle Ausschlüsse schienen allerdings gerechtfertigt. «Ich schaue Spiele aus sämtlichen Topligen. Aber so kleinlich wie nun bei uns wird nirgends gepfiffen. So macht man das Spiel kaputt», ärgerte sich Lakers-Trainer Jeff Tomlinson.



In Überzahl zu wenig effizient



Als Erklärung für die Niederlage konnte die Strafenflut allerdings nicht herhalten. Im Gegenteil mussten sich die Jurassier doch fast doppelt so lange in Unterzahl wehren wie die St. Galler (7:31 gegenüber 12:55 Minuten). Dies taten sie jedoch mit Bravour. Erst den siebten Ausschluss konnten die Lakers ausnützen; Corsin Casutt lenkte vor dem Tor einen Schuss von Jared Aulin etwas glücklich und unhaltbar für Gäs­tekeeper Tim Wolf ab (43.).



Der längst fällige Powerplaytreffer gab den Gastgebern nochmals Auftrieb, der Ausgleich wollte ihnen aber nicht mehr gelingen. Und so war die dritte Niederlage gegen La Chaux-de-Fonds im ebensovielten Vergleich der laufenden Saison Tatsache.



«Wir haben es selber verbockt», hielt Casutt hinterher fest. Weshalb ihr Überzahlspiel nicht wie gewünscht funktionierte, konnte sich der Routinier so kurz nach Spielschluss nicht wirklich erklären. «Wir versuchten, die Box des Gegners auseinanderzuziehen, irgendwie stimmte aber das Timing nicht, sodass wir kaum je in eine gute Abschlussposition kamen.»



Frühes Penaltytor



Immerhin das Boxplay der Lakers funktionierte. La Chaux-de-Fonds’ erster Treffer fiel per Penalty (12.), der zweite bei personellem Gleichstand auf dem Eis, nach einer der raren sehenswerten Passfolgen in diesem vermeintlichen Spitzenspiel. (zsz.ch)