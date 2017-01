Lakers versagen durchs Band

Wenig bis gar nichts wollte den Lakers gestern in Weinfelden gelingen. Verteidiger Patrick Blatter musste nach der 0:4-Pleite gegen Thurgau eingestehen: «Wir haben versagt.» Vor allem im Powerplay agierten die Rosenstädter zu verhalten. Fünfmal konnten sie in den ersten beiden Abschnitten mit einem Mann mehr, vor Ablauf des Mitteldrittels gar während 49 Sekunden in doppelter Überzahl, aufspielen. Ausser einem Lattenschuss von Michael Hügli (26.) brachten sie aber nichts zustande.

Für sein Unvermögen wurde der Tabellendritte vom Zweitletzten eiskalt abgestraft. Drei ihrer vier Treffer erzielten die Thurgauer im Powerplay. Im ersten erwischte Andrea Glauser in der 8. Minute SCRJ-Keeper Michael Tobler mit einem abgelenkten Geschoss von der blauen Linie. Das 2:0 durch Eric Arnold (14.) spielte sich das Heimteam schön heraus, als gleich zwei St. Galler auf der Strafbank sassen. Mit Arnolds zweitem Streich (44.) fiel die Vorentscheidung und Sin Schläpfer setzte drei Minuten darauf mit dem 4:0 aus Sicht der HCT-Fans noch die Krone auf den Königskuchen.

Druckphase ohne Torgefahr

«Thurgau hat härter gearbeitet als wir», meinte Blatter zum «Playoff-Hockey» des Gegners. Gefährliche Torchancen der Lakers waren an einer Hand abzuzählen. Im Startdrittel hatten sie sich drei Minuten lang in der gegnerischen Zone festgesetzt, ohne HCT-Goalie Kevin Huber einmal ernsthaft zu prüfen. «Wir haben verdient verloren», lautete Blatters Fazit.

Nach vier Siegen über Thurgau verloren die Lakers in der aktuellen Meisterschaft erstmals gegen die «Löwen». Es war zugleich die erste Saisonniederlage ohne Torerfolg. Nun müssen Trainer Jeff Tomlinson und die Spieler über die Bücher. ()