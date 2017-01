Lakers stoppen Martigny

Goaliewechsel

Nyffeler ersetzt Schwendener

Melvin Nyffeler, vergangene Saison mit starken Paraden massgeblich am Qualifikationssieg und Finaleinzug der Lakers beteiligt, ist zurück am Obersee. Die Rosenstädter leihen den 22-jährigen Goalie – am liebsten bis zum Saisonende – vom NLA-Klub Kloten aus. Bei den Zürcher Unterländern hatte Nyffeler zwischenzeitlich den verletzten Luca Boltshauser ersetzt, war seit dessen Rückkehr aber überzählig und deshalb zuletzt an Davos ausgeliehen.

Im Gegenzug wechselt Janick Schwendener, der auf die laufende Saison hin von den SCRJ-Verantwortlichen gegenüber (dem zu teuren?) Nyffeler den Vorzug erhalten hatte, leihweise zu Thurgau, das auf der Torhüterposition aktuell aufgrund von Verletzungen Bedarf hat.

Weitere Details zum Goaliewechsel, insbesondere bezüglich der Dauer der Ausleihen, sollen in den nächsten Tagen folgen.