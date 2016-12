Gelungener Jahresabschluss für den SCRJ

Zur ersten Pause sah es in der gut gefüllten Litterna-Halle eher nach einem Erfolg für das Heimteam aus. Die Visper zeigten ein druckvolles erstes Drittel und entschieden dieses verdientermassen für sich. Allerdings viel zu knapp (1:0). Dies in erster Linie aufgrund der starken Leistung von Janick Schwendener. Unter anderem liess der Lakers-Keeper dreimal einen solo anstürmenden Walliser abblitzen.



Im Mitteldrittel dann die Wende. Als kurz nach Wiederbeginn mit William Rapuzzi und Alexei Kovalev (der mittlerweile 43-jährige Visper Sportchef und ehemalige NHL-Star wurde aufgrund der Verletzung von Jon Rheault erneut reaktiviert) gleich zwei Walliser auf der Strafbank sitzen, nutzt dies SCRJ-Topscorer Dion Knelsen zum Ausgleich. Gut zwei Minuten später doppelt Michael Hügli nach einem herrlichen Zusammenspiel mit seinen beiden Sturmpartnern (Knelsen und Corsin Casutt) nach.



Sieber sorgt für Entscheidung



Dieser Doppelschlag der Gäste zeigt Wirkung: Die Walliser kommen danach nie mehr an ihren guten Auftritt aus dem Startdrittel heran, werden zusehends frustrierter und fallen in der Folge immer wieder durch Provokationen auf – die einmal in einer Keilerei vor der Lakers-Bank gipfeln. Das 3:1 durch Lukas Sieber in der 49. Minute ist dann bereits die Entscheidung.

Martignys Angriff abgewehrt



Dank dem zweiten Sieg im dritten Saisonduell mit Visp holten sich die Lakers Tabellenrang 4 zurück. Diesen hatten sie kurz verloren, da Martigny bereits um 17 Uhr spielte und sich dank einem 3:1-Sieg bei der EVZ Academy zulasten von Olten (3.) und dem SCRJ von der 5. auf die 3. Position vorschob. Nach Abschluss der letzten Runde des Jahres 2016 war die Hierarchie dann wieder hergestellt. (zsz.ch)