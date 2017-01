Standortbestimmung für den FCRJ

Gestern Abend fanden sich die Spieler der 1. Mannschaft des FCRJ zum Trainingsstart nach der Winterpause im Joner Grünfeld ein. Mit Edison Syla, der kurz vor Weihnachten gleich für zweieinhalb Jahre verpflichtet worden war, wurde einer von zwei neuen Angreifern ins Team aufgenommen. Der 21-Jährige stösst vom benachbarten FC Rüti (2.i) zum Tabellendritten der Promotion League.

Genc Krasniqi, der andere offensive Zuzug, ist erst ab nächster Woche im Mannschaftstraining. Der 22-Jährige wechselt leihweise bis Saisonende von Winterthur an den Obersee. Nachdem der Mittelstürmer im Sommer einen Kreuzbandriss erlitten hatte, soll er beim FCRJ sein ursprüngliches Leistungsniveau wieder erreichen. Der einstige GC-Junior bestritt in den letzten zweieinhalb Jahren 45 Einsätze im FCW-Trikot in der Challenge League.

Captain Da Silva vor Comeback

Im Mai hatte sich auch FCRJ-Captain Carlos Da Silva einen Kreuzbandriss zugezogen. Nun kann der bald 33-Jährige wieder mittrainieren. «Wenn auch noch nicht mit vollem Körperkontakt», verrät Coach Stefan Flühmann. Er ist froh, dass sich der Mittelfeldakteur auf dem Weg zurück befindet. «Seine erste Verletzung hat ihn reifen lassen», ist der 45-Jährige überzeugt. Als positiver Leader nehme Da Silva eine wichtige Rolle im Team ein.

Verlassen hat die Rosenstädter nach der ersten Phase der Saison 2016/17 einzig Petar Ugljesic. Künftig stürmt der 24-Jährige, welcher im vergangenen Sommer zum FCRJ gestossen war, wie in der Saison 2014/15 wieder beim Erstligisten Zug 94. Zudem gehört Luca Straub vorerst nicht mehr der 1. Mannschaft an. Der 21-jährige Mittelfeldspieler absolviert die Rückrunde mit den Reserven in der 2. Liga . «Da wir mit dem bestehenden Kader gut aufgestellt sind, haben wir bewusst nicht grosse Veränderungen vorgenommen», hebt Sportchef Arben Gojani hervor. Weitere Transfers schliesst er dennoch nicht ganz aus.

Physis noch vor Taktik

In den nächsten drei Wochen legt Flühmann den Trainingsschwerpunkt auf den physischen Bereich. «Die Spieler müssen topfit sein», betont er. Jene, die letztes Wochenende am Hallenturnier in St. Gallen den Titel verteidigten, konnten bereits eine erste Visitenkarte abgeben. Gefreut hat den Trainer nebst dem Steigerungslauf seiner Equipe, dass der FCRJ mit Manuel Kubli den besten Torschützen und Enis Ramadani den besten Spieler am Regiomasters stellte.

An Taktik und Technik feilt Flühmann mit den Spielern dann vor allem im Trainingslager (10. bis 18. Februar) in Rom. Ende Januar soll zudem ein Ski-Weekend den Teamgeist fördern.

Aarau als ersten Gradmesser

Bis zum Auftakt der zweiten Saisonphase am Samstag, 4. März, mit dem Heimspiel gegen Brühl trägt der FCRJ sechs Testpartien aus. Die erste findet morgen Freitag im Grünfeld gegen Aarau statt. Mit Wohlen und dem FC Zürich kommen noch zwei weitere Mannschaften aus der Challenge League an den Obersee.

Sollten die St. Galler in der Meisterschaft trotz fünf Punkten Rückstand auf Leader Kriens den Aufstieg schaffen, messen sie sich mit – zumindest zwei – künftigen Ligakonkurrenten. «Das ist absolut möglich, es wird eine gute Standortbestimmung für uns sein», sagt Sportchef Gojani dazu. Coach Flühmann hingegen betrachtet sie als «Gegner aus der Challenge League, die sich im Hoch der Vorbereitung befinden». Seine Spieler seien gefordert, um den hohen Rythmus mitgehen zu können. «Jeder erhält die Chance, zu zeigen, wie bereit er ist.» So können sich jene, die in der Herbstrunde Ergänzungsspieler waren, für eine neue Rolle im Team empfehlen. Die morgige Begegnung wird allen voran für Kim Jaggy eine besondere, da der Ex-Profi in seiner Karriere während mehreren Saisons in Aarau gespielt hatte. ()