FCW überzeugend weg vom letzten Platz

Ein Schritt nach vorn war vom FCW gefordert worden in dem Sinne, dass er auch direkte Konkurrenten im Abstiegskampf zu schlagen beginne. Diese Forderung haben die Winterthurer mit dem 4:1 gegen Le Mont erfüllt, und das mit Nachdruck. Man muss die Momente suchen, die am Ostersamstag vor 2700 Zuschauern auf der Schützenwiese auf einen anderen Ausgang als einen FCW-Sieg hingedeutet hätten.

Am ehesten war es der Umstand, dass das Heimteam nach einer starken ersten Halbzeit nur 1:0 führte und dass das entscheidende 2:0 erst eine gute Viertelstunde vor Schluss fiel. Gianluca Frontino war der Schütze des Führungstores, der Neuzugang aus Schaffhausen hatte auch bei Silvios 2:0 den Fuss im Spiel. In der Schlussphase erhöhte der erst in der 85. Minute eingewechselte Luka Sliskovic mit einer Doublette auf 4:1.Das war dann auch ein Resultat, das dem Spielverlauf entsprach. Es war der zweite Sieg des FCW in Folge und seine vierte Meisterschaftspartie hintereinander ohne Niederlage. Damit liegen die Winterthurer vor dem FC Wil, der Servette 0:3 unterlag.