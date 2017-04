Der FCRJ bleibt im Aufstiegsrennen

Rapperswil-Jona war in der ersten Halbzeit gegen Köniz klar spielbestimmend. Die Gäste aus Bern kamen nur zu einer gefährlichen Torchance, als Mylord eine Hereingabe von Osmani in der 40. Minute mit dem Kopf knapp verpasste. Der FCRJ führte zu diesem Zeitpunkt bereits 2:0. Dominik Schwizer konnte nach 27 Minuten einen herrlichen Querpass von Enis Ramadani unbedrängt einschieben. Nur zwei Minuten später stiess Roman Güntensperger über die andere, rechte Seite vor und spielte quer zum im Strafraum lauernden Mychell Da Silva Chagas, der ebenfalls problemlos einnetzte.

Nach der Pause taute Köniz auf. Der von Trainer Bernhard Pulver vorgenommene Doppelwechsel zeigte Wirkung. Miani schoss kurz nach Wiederbeginn (47.) knapp über das Gehäuse der Gastgeber. In der 51. Minute verwertete er eine Flanke Osmanis mit dem Kopf zum Anschlusstreffer. FCRJ-Goalie Diego Yanz hatte keine Abwehrchance. In der 55. Minute kamen die Berner dem Ausgleich sehr nahe, doch Miani hämmerte den Ball an den Pfosten. Die Rosenstädter bemühten sich zwar, den Zweitore-Vorsprung wieder herzustellen, doch Ramadani traf nur den Pfosten (70.) und Verteidiger Dennis Simani setzte das Leder nach einem Konter mit dem Kopf an die Latte. In der hitzigen Schlussphase verteidigte das Heimteam das 2:1 erfolgreich.

Der FCRJ konnte den Rückstand auf Kriens zwar nicht verkürzen, da der Leader in Tuggen ebenfalls 2:1 siegte. Nun müssen die Rosenstädter die fünf Punkte in den sechs verbleibenden Meisterschaftspartien wettmachen.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt.