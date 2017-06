Zwei mutmassliche Terroristen in der Waadt verhaftet

Der Zugriff erfolgte durch die Waadtländer Kantonspolizei und die Bundespolizei gegen 15 Uhr in einem Parkplatz in Aubonne, wie die Zeitung weiter ausführte. Sie zitierte zudem die Bundesanwaltschaft, wonach am 23. und 24. Juni insgesamt drei Personen wegen Terrorverdachts verhaftet wurden.

Der Oberstaatsanwalt der Waadt, Eric Cottier, bestätigte die Informationen in einem Interview mit dem Westschweizer Radio RTS. Die verhafteten Personen seien dazu im Stande gewesen, "relativ schnell zur Tat zu schreiten", wie Cottier festhielt.

Den mutmasslichen Terroristen wird vorgeworfen, gegen den Artikel 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen "Al-Kaida" und "Islamischer Staat" verstossen zu haben. Zudem müssen sie sich wegen des Verdachts der Unterstützung beziehungsweise Beteiligung an einer kriminellen Organisation verantworten.

