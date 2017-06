SVP-Delegierte für neue Initiative zur Begrenzung der Zuwanderung

Die Lancierung der Initiative war an der Delegiertenversammlung in Lausen BL unbestritten. Die Delegierten waren sich einig, dass die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union (EU) "jetzt weg müsse". Die Probleme würden jeden Tag grösser, hiess es etwa in einem Votum. Erwähnt wurden die Arbeitslosenzahlen. Die Schweiz solle nicht im Durchschnitt versinken, hiess es weiter.

Das Volksbegehren mit dem Arbeitstitel "Volksinitiative zur Begrenzung der Zuwanderung" soll bis Ende Jahr lanciert werden. Die Initiative plant die SVP zusammen mit der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS), deren Mitglieder im Mai grünes Licht zum Projekt gegeben hatten.

(sda)