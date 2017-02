"Raid Dingue" übernimmt in der Westschweiz die Spitze

Der Film erzählt die Geschichte von Johanna Pasquali (Alice Pol), die als erstes weibliches Mitglied der französischen Elite-Einheit "Raid" beigetreten ist. Während ihrer Ausbildung trifft sie auf den frauenfeindlichen Offizier Eugène Froissard (Danny Boon), der ihr das Leben zur Hölle macht. Doch dann ist das ungleiche Paar gezwungen, in einem brisanten Fall als Team zusammenzuarbeiten.

Dass "Raid Dingue" in der Westschweiz erfolgreich ist, überrascht nicht, heisst sein Regisseur doch Dany Boon, der mit "Bienvenue chez les Ch'tis" 2008 einen Kassenschlager gedreht hat.

In der Deutschschweiz und im Tessin hat sich an der Spitze der Top 10 nichts geändert. Sie wird gehalten vom Musical "La La Land", das in der Westschweiz Platz 2 innehat.

(sda)