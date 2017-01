"Dieser Preis belohnt das Paléo Festival Nyon, das sich als Bindeglied zwischen Fest und Konzerten versteht, als eklektisches Event von hoher Besucherqualität, das die Neugierde des Publikums und die Entdeckung von weniger bekannten KünstlerInnen und Musikstilen fördert", schrieben Organisatoren am Donnerstagabend in einem Communiqué.

Verliehen werden die Preise jeweils von der europäischen Festivalvereinigung. Beworben hatten sich in diesem Jahr insgesamt 350 Festivals. In der Kategorie "Best Medium-Sized Festival" können Festivals antreten, die täglich 50'000 Zuschauern Einlass gewähren. Das Paléo findet in diesem Jahr vom 18. bis am 23. Juli zum 42. Mal statt. Das Programm wird im März bekannt gegeben.

(sda)