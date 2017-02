Kopfschmerzen nach Deckeneinsturz in Restaurant

Der Restaurantbetreiber hatte die Polizei am Freitagabend um 21.30 Uhr informiert, dass die Akustikdecke im Lokal abgestürzt sei. Im Restaurant, in dem sich 30 Personen aufhielten, hatte sich in einem Teil des Gastraumes eine 15 Quadratmeter grosse Fläche der Akustikdecke gelöst. Dabei seien Gäste getroffen worden, teilte die St. Galler Stadtpolizei am Samstag mit.

Zwei Personen klagten anschliessend über Kopfschmerzen, ohne allerdings medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Aus Sicherheitsgründen wurden zwei weitere Flächen der Schallisolation entfernt. Zur Klärung des Vorfall wurde eine Untersuchung eröffnet.

(sda)