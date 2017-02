Anhänger mit Heuballen kippt auf A1 bei Suhr AG um

Der 20-jährige Lenker des Pickups blieb beim Selbstunfall um 16.50 Uhr in Fahrrichtung Bern unverletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Am Zugfahrzeug und am Anhänger entstand beträchtlicher Sachschaden. Auch wurden der Strassenbelag und die Leitplanke beschädigt.

Der havarierte Anhänger ragte in die A1-Fahrbahn hinein. Zur Bergung musste die Kantonspolizei den Normalstreifen sperren. Im dichten Feierabendverkehr bildete sich sofort Rückstau.

Dieser erreichte zeitweise eine Länge von über zehn Kilometern. Auch auf der kantonalen Autobahn T5 geriet der Verkehr auf mehreren Kilometern ins Stocken. Die Unfallstelle war um 18 Uhr geräumt.

(sda)