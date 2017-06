Weitere zwei heisse Nächte erwartet

Eine Nacht zum Durchlüften und Abkühlen gebe es erst auf Sonntag oder Montag, sagte Meteorologe Giordano Alexander von MeteoSchweiz am Donnerstag. Am Donnerstag und Freitag werden durch den Tag Höchsttemperaturen bis zu 35 Grad erwartet. Ab Samstag gehen die Temperaturen leicht zurück. MeteoSchweiz rechnet mit Temperaturen von etwa 30 Grad.

An einigen Orten war vergangene Nacht sogar eine Tropennacht. Etwa in Zürich Fluntern, auf der Lägern oder in Gersau im Kanton Schwyz ist die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius gesunken. Paradoxerweise sei dies vor allem in erhöhten Lagen der Fall, so Giordano. Denn die Luft kühle sich vom Boden ab. "Es kann gut sein, dass es in einem Hochhaus im fünften Stock heisser ist, als im ersten", sagte der Meteorologe.

(sda)