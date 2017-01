Massenkarambolage mit 50 Fahrzeugen auf der A3

Die Autobahn zwischen der Verzweigung Reichenburg und Bilten in Richtung Chur bleibe die nächsten Stunden gesperrt, meldete die Polizei. Der Verkehrsdienst Viasuisse gab an, dass die A3 wegen Rettungs- und Aufräumarbeiten ebenfalls in Richtung Zürich gesperrt wurde.

Daniel Menzi, Sprecher der Glarner Kantonspolizei, sagte, es seien sechs Ambulanzen und drei Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) im Einsatz.

"Ganz schlechte Sicht"

Dichter Nebel dürfte der Grund gewesen sein, weshalb Fahrzeuglenker auf dem A3-Abschnitt in Schwierigkeiten gerieten. "Es herrschte ganz schlechte Sicht", sagte Menzi. Die Fahrzeuge kollidierten um etwa 09.30 Uhr.

Die Kantonspolizei rief dazu auf, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Verkehrsumleitungen würden signalisiert.

(sda)