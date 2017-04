Festnahmen nach Polizei-Grosseinsatz

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, sind am Freitagnachmittag Meldungen über einen verdächtigen Gegenstand in der Nähe des Bahnhofs in Effretikon eingegangen, woraufhin die Polizei umgehend mit mehreren Einsatzkräften ausrückte.

In der Folge wurde das Gebiet vorsorglich aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Spezialisten des Forensischen Instituts untersuchten den Gegenstand. Gegen 15 Uhr wurde dann Entwarung gegeben. Anscheinend ging vom verdächtigen Gegenstand, mutmasslich ein Rucksack, keine Gefahr ausg.

Zwei Personen festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Einsatz wurden ein 26-jähriger Mann sowie eine 33-jährige Frau, beide aus dem Bezirk Pfäffikon, festgenommen.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau sowie der Rettungsdienst Winterthur im Einsatz. (huy)