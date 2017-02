Neue Schlossherren für Schwandegg gesucht

«Schlossherr auf dem Schloss Schwandegg in Waltalingen gesucht» steht im Inserat bei Homegate ausgeschrieben." class="jqzoomINNER"/>

Einmal Ritter oder Prinzessin sein und auf einem richtigen Schloss leben. Das würde wohl so manchem potenziellem Mieter vorschweben, der das Inserat auf Homegate.ch liest. Dieses lockt mit dem Satz: «Schlossherr auf dem Schloss Schwandegg in Waltalingen gesucht.» Aber so leicht macht es der Kanton Zürich als Besitzer des historischen Baus den neuen Mietern nicht. Diese dürfen nämlich nicht einfach nur dort wohnen, sondern müssten auch Restaurant und Gästezimmer bewirtschaften.

Die Beschreibung des Schloss Schwandegg im Inserat auf Homegate. Bild: Screenshot

Die detaillierte Dokumentation zum Objekt sowie den geforderten Mietpreis gibt es nur auf Anfrage. Die bisherigen Pächter Bettina und Kurt Jordi haben sich Ende 2016 pensionieren lassen. Seit Herbst ist das Schloss zur Vermietung ausgeschrieben, berichtet die «Andelfinger Zeitung».

Nachfolge gescheitert

Eigentlich hatte der Sohn des Ehepaars Jordi, Gastrofachmann Samuel Jordi, die Nachfolge antreten wollen. Doch die kantonale Baudirektion und er hätten sich nicht einigen können, bestätigte Mediensprecher Thomas Maag gegenüber der «Andelfinger Zeitung». Gründe dafür dürfe er nicht nennen. Darum liegt das Schloss, das einst dem habsburgischen Geschlecht von Schwandegg als Sitz diente, seit dem 1. Januar im Dornröschenschlaf und wartet darauf, wachgeküsst zu werden. (rut)