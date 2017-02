Milchlastwagen kippt um und läuft aus

In Oberstammheim im Zürcher Weinland ist am Dienstagvormittag um 10.30 Uhr ein Tanklastwagen umgekippt. Mehrere Tonnen Milch in einer Wiese versickert. Der 39-jährige Chauffeur war in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen - dabei kippte sein Gefährt auf die rechte Seite und rutschte ins angrenzende Wiesland.

Rund die Hälfte der geladenen Milch - über vier Tonnen - lief nach dem Selbstunfall aus und gelangte ins Erdreich, wie die Kantonspolizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Rest wurde später abgepumpt. Der Chauffeur blieb gemäss Mitteilung unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich auf der Stammheimerstrasse. Der Chauffeur war in Richtung Oberstammheim unterwegs. Die Polizei bittet Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Fahrweise des Lastwagenchauffeurs, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrsstützpunkt Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen (far)