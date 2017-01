«Vom täglichen Feedback meiner Gäste kann ich viel profitieren»

Zumindest das Backen hat der gebürtige Stadtzürcher Daniel Hunold (47) von seiner Mutter gelernt. Als Schüler kreierte er mit Begeisterung Weihnachtsgebäck für die Familie und Gäste. Der Spass am Kochen war eigentlich nur der nächste logische Schritt, und somit war schon früh klar, dass für Daniel Hunold die berufliche Zukunft in der Gastronomie liegen würde.

Kellner im Hotel Seiler und Kochlehre im Riesbächli

Den Grundstein dafür legte er als 16-Jähriger mit einer Lehre als Kellner im Hotel Seiler in Zürich und anschliessender Ausbildung zum Koch im renommierten Riesbächli an der Zollikerstrasse. Unter den Fittichen des gestrengen langjährigen Spitzenkochs Victor Imfeld – dieser wurde für seine kulinarischen Höhenflüge mit 16 «Gault Millau»-Punkten belohnt – lernte der wissbegierige Daniel Hunold von der Pike auf, was eine gepflegte und kreative französische Küche ausmacht.

Noch heute schwärmt er von seinem Lehrmeister: «Victor Imfeld ist für mich schweizweit einer der besten Köche.» Ende 2010 schloss das Restaurant, das weit über Zürich hinaus für Feinschmecker eine gefragte Adresse war, seine Türen.

Im Glattdörli lernte er seine Frau kennen

Die erste Station nach seiner abgeschlossenen Kochlehre führte Daniel Hunold für zwei Jahre in das Restaurant Glatt­dörfli im Glattzentrum. Es folgte ein sechsmonatiger Sprachaufenthalt in den USA – zusammen mit Trübli-Chef Daniel Leuenberger. Dann zog es Daniel Hunold zurück ins Glattdörfli.

Welch glückliche Fügung. Denn dort lernte er seine Frau Karin kennen, die als Betriebs­assistentin tätig war. «Wir haben zusammen in der Mall das Ra­clettestübli geführt – mit Karin als Chefin», schmunzelt Daniel Hunold. Im Jahr 2000 führte er schliesslich seine ehemalige Vorgesetzte an den Traualtar. Die Stätte ihrer ersten Begegnung gibt es übrigens nicht mehr, denn 2009 musste das Glattdörfli einem neuen gastronomischen Konzept mit vier neuen Betrieben weichen.

Was im Jubiläumsjahrgeplant wird, ist noch offen

Schliesslich folgte im Jahr 1997 eine wichtige Weichenstellung, als Daniel Hunold mit seiner Partnerin das Café-Restaurant Obergass (in Stadtbesitz) als Pächter übernahm. Im neuen Jahr werden es also 20 Jahre sein. «Irgendetwas werden wir in diesem Jubiläumsjahr wohl machen. Was, ist allerdings noch offen», meint Daniel Hunold.

In all diesen Jahren hat sich der Obergass-Koch mit seiner gutbürgerlichen Küche einen treuen Kundenstamm erkocht. Fertiggerichte haben seine Küche noch nie gesehen, verwendet werden vorwiegend Frischprodukte. Täglich stehen drei Menüs sowie der Tagestipp, zum Beispiel ein Pferdefilet, auf der Karte. Auch Vegetarier kommen im Obergass nicht zu kurz. «Das wird heute viel verlangt, also bieten wir auch in diesem Bereich abwechslungsreiche Gerichte an», sagt Daniel Hunold.

Die Mutter ist immer noch mit dabei

Was die meisten Gäste nicht wissen dürften: Daniel Hunolds Mutter (71) hilft jeweils am Montagabend in der Küche aus. «Sie ist eine sehr gute Köchin, ich habe viel von ihr profitiert», lobt der Sohn. Ihm stehen in der Küche drei bis vier Hilfen zur Seite, während Ehefrau Karin die vier Ser­viceangestellten unterstützt.

Inspirieren lässt er sich von Produkten auf dem Markt («Was gerade zu haben ist») oder Re­zepten aus Zeitschriften und Kochbüchern («Die ändere ich nach meinem Gusto ab»). Oft sind Karin und Daniel Hunold auch als Gäste bei der «Konkurrenz»anzutreffen. «Selbstverständlich schaue ich mir die Karte immer genau an, es könnte ja etwas darunter sein, das mich für die eigene Küche auf eine Idee bringt», sagt Daniel Hunold.

Zu seinen Lieblingsmenüs zählt das Rindsfilet Stroganoff (siehe Rezept unten), das auch bei den Gästen sehr beliebt ist. Von Kochsendungen hält er nicht viel. «Da werden Gerichte gekocht, die bei den Zuschauern nicht ankommen. Meistens sind die gezeigten Menüs für einen Laien mit viel zu viel Aufwand verbunden.»

Die Geselligkeit kommt leider immer mehr zu kurz

Privat kommt bei den Hunolds zur kalten Jahreszeit oft Raclette auf den Tisch, im Sommer ein Wiener Schnitzel, ebenso ein Rindsfilet darf es einmal sein. Aber auch saisonale Gerichte wie Spargeln oder Pilze werden geschätzt. Und immer wieder Spaghetti mit Tomatensauce. Als süssem Abschluss kann Daniel Hunold Schoggimousse oder -creme nicht widerstehen.

Schlägt das alles nicht auf die Linie? Nein. Das liegt wohl in den Genen. Aber nicht nur. Denn Daniel Hunold passt auf, dass nicht zu grosse Portionen serviert werden und als Folge viel in die Küche zurückkommt. «Resten essen ist streng verboten, denn sonst ist es schnell aus mit der Figur», lautet sein Rezept.

«Der Gast weiss genau, was er will. Und er ist bereit, für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis einen fairen Preis zu bezahlen», weiss Daniel Hunold. Und er schätzt das tägliche Feedback der Gäste. «Die Gespräche geben mir immer wieder Anregungen.» Daniel Hunold bedauert, dass die Geselligkeit zunehmend zu kurz kommt.

«Die Gastronomie befindet sich in einem Wandel. Internet und Take-aways führen zu einem Generationenwechsel. Das ist sehr schade.»

InformationenCafé-Restaurant Obergass, Schulgasse 1, 8400 Winterthur, Telefon 052 212 98 28. Täglich ausser Sonntag geöffnet. www.restaurant-obergass.ch (Zürcher Regionalzeitungen)