Überschüssige Kilos auf dem Operationstisch loswerden

Sie sind Spezialist für Operationen bei starkem Übergewicht. Wäre es für Leute mit einem dicken Bauch nicht besser, die Ernährung anzupassen statt sich unters Messer zu legen?

Giacinto Basilicata*: Die meisten Menschen, die in meine Sprechstunde kommen, haben schon sehr viel ausprobiert um abzunehmen, es aber trotzdem nicht geschafft. Wir sind zuzusagen die letzte Hoffnung. Bevor es aber zu einer Operation kommt, klären wir ab, ob andere Ursachen als Fehlernährung vorliegen. In seltenen Fällen können hormonelle Störungen zu Gewichtsproblemen führen – zum Beispiel eine Schilddrüsen-Unterfunktion oder ein Nebennierentumor, der Hormone produziert. Dies lassen wir von unserer Endokrinologin untersuchen. Zudem arbeiten wir mit diversen weiteren Spezialisten zusammen.

Mit welchen?

Eine Ernährungsberaterin schätzt ein, ob genügend Wissen über Ernährung vorhanden ist. Falls es in diesem Bereich noch Handlungspotenzial gibt, versucht man dieses zuerst auszuschöpfen. Ein Psychiater erfasst den psychischen Gesundheitszustand der Hilfesuchenden. Denn für Menschen mit schweren Verhaltensstörungen wie zum Beispiel eine Borderline-Persönlichkeitsstörung kommt eine Operation nicht infrage, bevor das Essverhalten psychotherapeutisch angegangen worden ist. Weiter klärt ein Gastroenterologe die Bedingungen für einen chirurgischen Eingriff am Magen ab. Nur etwa zwei Drittel der Leute, welche sich in der Sprechstunde beraten lassen, erfüllen alle Kriterien. Davon entscheiden sich schliesslich etwa 90 Prozent für eine Operation. Wir verlangen, dass sie sich mindestens drei Monate Zeit geben, um sich die Sache reiflich zu überlegen.

Wie verbreitet ist Übergewicht heutzutage?

Während das Problem in der Vergangenheit stetig zunahm, hat sich das durchschnittliche Gewicht der Jugendlichen in den letzten Jahren auf hohem Niveau stabilisiert und bei den Erwachsenen ist es sogar leicht rückläufig. Aber immer noch 41 Prozent weisen einen Bodymass-Index (Gewicht geteilt durch Körpergrösse im Quadrat) über 25 auf und gelten damit als zu schwer. Krankhaft übergewichtig sind etwa zehn Prozent. Gemäss Studien sind Menschen mit einem geringen Einkommen leicht stärker betroffen als finanziell besser gestellte.

Gibt es Unterschiede bei den Geschlechtern?

In unserer Sprechstunde sind die Frauen deutlich übervertreten, obwohl sie nicht häufiger übergewichtig sind als Männer. Wahrscheinlich leiden sie einfach stärker darunter, wenn sie nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist bei Frauen wohl geringer. Doch die gesundheitlichen Risiken sind bei Männern eher grösser als bei Frauen.

Wieso?

Männer neigen dazu, vor allem im Bauchraum Fett anzusetzen – das sogenannte viszerale Fett. Wenn sich das Fett an den Organen ablagert, kann sich eine Fettleber oder eine Leberentzündung entwickeln, die bis zu einer Zirrhose führen kann. Zudem ist das Risiko für einen Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) erhöht. Frauen hingegen lagern genetisch bedingt mehr Fett unter der Haut ein, was weniger Gesundheitsrisiken nach sich zieht. Der Volksmund spricht von der Apfel- beziehungsweise Birnenform.

Wie stark ist Übergewicht genetisch bedingt?

Es gibt sicher Veranlagungen. Einige Menschen verwerten zum Beispiel einen höheren Anteil der zugeführten Nahrung als andere. Wenn beide Elternteile übergewichtig sind, steigt das Risiko auf bis zu 80 Prozent. Doch vererbt werden lediglich die Voraussetzungen. Dick wird nur, wer mehr Kalorien zu sich nimmt, als er verbraucht.

Kommt es darauf an, zu welcher Tageszeit man eine grosse Mahlzeit geniesst? Ein altes Sprichwort rät, am Morgen wie ein Kaiser zu essen, am Mittag wie ein König und am Abend wie ein Bettler. Das entspricht bei vielen Menschen nicht dem natürlichen Hungergefühl.

Im Prinzip kommt es nicht darauf an, wann man die Kalorien aufnimmt, sondern lediglich, wie viele es sind im Verhältnis zum Verbrauch. Doch wer kein Frühstück zu sich nimmt, läuft Gefahr, später mit Heisshunger unkontrolliert zu essen. Wir raten deshalb zu regelmässigen, ausgewogenen Mahlzeiten. Auch sollte man Lebensmittel bevorzugen, die länger sättigen. Ein Müesli mit Vollkornflocken, Joghurt und Früchten ist als Frühstück geeigneter als ein Schoggi-Gipfeli aus Weissmehl und Butter. Studien belegen, dass Menschen, die regelmässig gesund frühstücken, weniger zu Übergewicht neigen

Wie viel kann man mit einer Magen-Operation abspecken?

Das Ziel ist in der Regel eine Gewichtsreduktion um 30 Prozent – also zum Beispiel von 100 auf 70 Kilogramm. Wenn die Indikation richtig gestellt ist, erreichen das die meisten. Damit werden die Risiken für Begleiterkrankungen erheblich reduziert: Gelenkprobleme, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Diabetes. Voraussetzung ist aber, dass die Patienten motiviert sind, ihren Teil dazu beizutragen. Sie müssen ihre Ernährungsgewohnheiten anpassen und sich regelmässig in die Kontrolle begeben. Auch die körperliche Betätigung sollte nicht vernachlässigt werden.

Sie haben beim Kanton einen Antrag gestellt, damit Sie Übergewichts-Operationen künftig auch im Spital Bülach durchführen dürfen. Gibt es nicht bereits genügend andere Spitäler, welche diese anbieten?

Wir sehen bei unseren Beratungen, dass der Bedarf auch im Zürcher Unterland gross ist. Weil wir noch keine Bewilligung haben, operiere ich meine Patienten zurzeit an meinem früheren Arbeitsort, dem Kantonsspital Liestal. Es wäre für alle Beteiligten einfacher, die Eingriffe hier durchführen zu können.



Giancinto Basilicata ist ärztlicher Leiter der Klinik Chirurgie am Spital Bülach. Der 45-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in der Übergewichts-Chirurgie (bariatrische Chirurgie), welche er an seiner früheren Stelle am Kantonsspital Liestal erworben hat. In Bülach bietet er derzeieine Übergewichts-Sprechstunde sowie die meisten Abklärungen an. (Zürcher Regionalzeitungen)